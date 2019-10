Eventi 107

Educazione ambientale e raccolta differenziata a scuola: 4mila alunni aderiscono ad un progetto

L'iniziativa è stata promossa dalla dal Comune di Caltanissetta e dalla Dusty. Il progetto educativo è rivolto ai più piccoli

Redazione

14 Ottobre 2019 14:28

Educazione ambientale e buone pratiche per una corretta

raccolta differenziata. Su questi temi è stato programmato

dall'Amministrazione comunale di Caltanissetta in collaborazione con Dusty,

un nuovo percorso didattico rivolto ai bambini che frequentano le prime

classi delle scuole primarie e per i ragazzi delle scuole secondarie di I°

grado, per l'anno scolastico 2019/2020.



Un progetto dedicato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi

dell'ecologia, della tutela e del rispetto dell'ambiente, e della gestione

consapevole dei rifiuti che si producono quotidianamente.



Questa prima edizione sarà l'inizio di un pluriennale cammino di lavoro in

relazione con le scuole in modo parallelo e coerente con le informazioni che

andranno a raggiungere le famiglie e le realtà commerciali e produttive

della città.



"Crediamo che ragazze e ragazzi siano i più reattivi in tema di riciclo,

riuso e raccolta differenziata - afferma il sindaco di Caltanissetta,

Roberto Gambino. Spesso sono loro a spiegare in famiglia la corretta

separazione dei materiali o a suggerire un consumo consapevole, soprattutto

se ne hanno discusso in classe. Intendiamo saldare questa collaborazione con

le giovani generazioni per il rispetto dell'ambiente e del nostro

territorio".

UN PROGETTO ARTICOLATO CHE PREVEDE ATTIVITÀ LABORATORIALI

Il progetto, completamente gratuito per le scuole aderenti, prevede per le

varie fasce d'età, attività laboratoriali in classe sulla raccolta

differenziata, in cui saranno affrontati i temi dell'impronta ecologica,

spesa consapevole e riciclo. Sarà spiegata "l'economia circolare".

Sono 217 le classi che hanno aderito, per un totale di 4.416 alunni. Sono

queste le adesioni che la segreteria organizzativa per le scuole ha raccolto

finora.

L'iniziativa prevista per le scuole, si colloca all'interno di un progetto

più ampio di cambio sistema di raccolta rifiuti che va ad interessare tutta

la cittadinanza, e che va ad affiancarsi alla campagna di sensibilizzazione

degli Ecoattivi attiva da maggio, che vedrà premiati 100 cittadini che si

sono impegnati quotidianamente nel migliorare le loro performance

ambientali, documentandole con l'apposita App.

La premiazione dei cittadini meritevoli avverrà il prossimo 24 ottobre, alla

presenza del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, durante la conferenza

stampa prevista alla Sala Gialla del Comune.



