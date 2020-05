Salute 1741

Ecco la mascherina "made in Sicily" che dura per sempre: può essere lavata e sterilizzata tutte le volte che si vuole

Ideata e venduta al momento solo per uso personale, potrebbe presto tornare utile al personale sanitario

Redazione

08 Maggio 2020 08:40

Realizzata da un'azienda siciliana una mascherina che dura per sempre. Si tratta di un dispositivo con filtro FFP3, lavabile e sterilizzabile all’infinito.L’idea è venuta ad una startup siciliana iMask fondata in piena emergenza sanitaria da Covid-19, la iMask Srl che ha lanciato la iMask, un’innovativa mascherina riutilizzabile e dotata del filtro più efficace attualmente sul mercato (FFP3). E’ dunque un dispositivo di protezione personale ma anche medico (è ancora in corso l’iter di certificazione come dispositivo medico che richiede 20 giorni dall’avvio della procedura).

E' una mascherina senza valvola ma che offre comunque il massimo della sicurezza sia a chi la indossa che alle persone che si trovano in prossimità. Il tessuto con cui è realizzata è una gomma termoplastica anallergica, simile al silicone, che garantisce elasticità e vestibilità perfetta, è tra l’altro regolabile con un meccanismo simile a quello delle maschere da sub.

Tra i vantaggi che offre la nuova mascherina vi è poi il fatto che è riutilizzabile e non usa e getta ma anche riciclabile, tutti punti a favore dell’ambiente. Gli ideatori, che hanno depositato 3 brevetti internazionali e tutte le certificazioni necessarie, sono sicuri possa essere riutilizzata per sempre, avendo cura ovviamente di lavarla e sterilizzarla al bisogno. Per quanto riguarda il filtro, questo può durare fino ad un mese e poi è sostituibile.

La iMask, realizzata in Italia, è confortevole, traspirante oltre che stilosa. Si può scegliere in diverse colorazioni o in versione trasparente, quest’ultima permette di poter leggere il labiale ma anche di far vedere il proprio sorriso (un vantaggio non trascurabile di questi tempi).

In ultimo, ma non per importanza, vi è il prezzo conveniente, soprattutto considerando che il dispostivo si riutilizza all’infinito ed è necessario solo cambiare un filtro al mese.

Il costo è di 15 euro, mentre i filtri vengono venduti a 2 euro ciascuno in pacchetti da 5 (sufficienti dunque per coprire 5 mesi di utilizzo). Se consideriamo che una mascherina chirurgica usa e getta dovrebbe attualmente essere venduta a 0.50 centesimi l’una e che, probabilmente, se ne utilizzano diverse in una giornata, è evidente come già in meno di un mese di utilizzo di iMask si sia ammortizzata bene la spesa.



