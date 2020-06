Cronaca 279

Ebbe un figlio con l'allievo minorenne. Insegnante di Prato condannata a sei anni e mezzo

Condannato anche il marito a 1 anno e 8 mesi per alterazione di stato civile per essersi attribuito la paternità del neonato

Redazione

01 Giugno 2020 17:05

È stata condannata per violenza sessuale la donna che nell’estate del 2018 ebbe un figlio con un ragazzo di 15 anni. Condannato anche il marito a 1 anno e 8 mesi per alterazione di stato civile per essersi attribuito la paternità del neonato.Con la sentenza del tribunale di Prato, la donna che ebbe una relazione per diverso tempo con un suo studente a cui dava ripetizioni private di inglese, è stata condannata a 6 anni e 6 mesi di reclusione.



