E' un avvocato ed è vicepresidente al consiglio comunale di Alcamo. Ecco la nuova fidanzata di Di Maio.

Il candidato premier del Movimento 5 Stelle è stato sorpreso a passeggiare sul lungomare di Balestrate durante qualche giorno di relax in Sicilia

Redazione

13 Marzo 2018 19:38

Avvocato civilista, giovane, bella (siciliana) e attivista ormai da anni nel Movimento 5 stelle. È Giovanna Melodia, 37 anni, eletta vicepresidente al Consiglio comunale di Alcamo, la nuova fiamma di Luigi Di Maio, candidato premier del M5s.I due sono stati fotografati insieme sul lungomare di Balestrate durante la vacanza che Di Maio si è concesso, proprio in Sicilia, dopo le elezioni del 4 marzo, che hanno registrato un successo per i grillini.

Lei, bionda ma dal fascino mediterraneo, è abbastanza riservata. Poco si sa della sua vita privata e anche sul suo profilo Facebook per lo più foto che descrivono il suo impegno politico o che la ritraggono nelle iniziative organizzate da M5s.

Pare che la sua love-story con Di Maio sia abbastanza recente. I due sarebbero entrati in confidenza durante uno dei tour in Sicilia del candidato premier grillino. D'altronde, è solo da pochi mesi che l'aspirante presidente del Consiglio ha chiuso la sua relazione con un'altra attivista del Movimento, Silvia Virgulti, esperta di comunicazione. (Gds)



