Cronaca 2596

E' tornata a casa la bimba di San Cataldo operata alla testa in seguito a una caduta: i genitori ringraziano medici, familiari, amici e i tanti che hanno scritto sui social

La piccola Matilde era caduta dalle spalle di un familiare lo scorso 11 settembre, riportando un brutto trauma alla testa

Redazione

24 Settembre 2020 18:14

Siamo Michele e Valentina Cravotta i genitori di Matilde, la bambina di 22 mesi che venerdi 11 settembre, in seguito a una caduta che gli ha causato un brutto ematoma al capo, era in grave pericolo di vita, e ha dovuto essere operata di urgenza. Vogliamo ringraziare la dottoressa Rita Lipani e il dottor Luca Ruggieri neurochirurghi,che nella sala operatoria dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, sono stati gli angeli che Dio ci ha mandato per salvare Matilde e che senza esitare un minuto si sono subito attivati per salvare la vita alla nostra bambina. Abbiamo pregato tantissimo, e il buon Dio ci ha aiutato affidando Matilde alle cure di questi bravissimi medici, che oltre alla grande competenza e professionalità sono persone dotate di grande e straordinaria umanità. Sono stati coadiuvati da un ottimo staff in sala operatoria: gli anestesisti Tiziana Caramia e Salvatore Ferrigno, e l'equipe infiermeristica formata da: Felice D'Amico, Antonino Iacono, Fabio Scebba, Naomi Marchica e Eloise Mirotta. Ieri Matilde è stata dimessa e sta bene, è tornata felice a giocare nella sua casa. Grazie all'amico e capitano Totò Di Marco, alla dirigenza della Sancataldese Calcio e al commando neuropatico. Grazie ai colleghi della Magris e agli amici di Messina, Massimo Galli e Luigi Ardizzone. Grazie a tutte le persone che attraverso i social ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto per Matilde. Grazie di cuore alle nostre famiglie e agli amici che ci sono stati vicini



Michele e Valentina Cravotta



