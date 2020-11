Cronaca 774

E' morto Gigi Proietti, il noto attore era ricoverato per problemi cardiaci: oggi avrebbe compiuto 80 anni

Era stato ricoverato in una clinica una quindicina di giorno fa per accertamenti. Ieri le sue condizioni si sono aggravate

Redazione

02 Novembre 2020 07:08

Ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco. Da subito le sue condizioni erano apparse molto serie. Proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni. In una carriera lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro. Memorabile il successo di 'A me gli occhi, please'.

'Nelle prime ore del mattino - spiega la famiglia - è venuta a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie'.



