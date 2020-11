Cronaca 1191

E' morto all'età di 60 anni Diego Armando Maradona

Ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigres, in Argentina

Redazione

25 Novembre 2020

E' morto Diego Armando Maradona. Ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigres, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa.

Il fuoriclasse, riferisce il Clarin, sarebbe morto per un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella casa di Tigres, zona alla periferia dove si trovava dopo essere stato dimesso dalla clinica dov'era stato operato al cervello. Sul posto sono poi sopraggiunte tre ambulanze. «E' successo l’inevitabile», scrive il giornale.



L’ex Pibe de Oro è deceduto all’età di 60 anni. Bandiera assoluta del Napoli e della nazionale Albiceleste, campione del mondo nel 1986 in Messico, era stato dimesso lo scorso 11 novembre dalla Clinica Olivos di Buenos Aires dove era stato operato alla testa per rimuovere un ematoma subdurale.



