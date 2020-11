Attualita 176

E' morto a soli 14 anni Ben Watkins, beniamino di MasterChef Junior

Ben non ha avuto una vita fortunata. Partecipare a Masterchef Junior lo aveva aiutato nel superare la tragedia familiare avvenuta anni prima

Redazione

19 Novembre 2020 08:26

È morto alla giovane età di 14 anni Ben Watkins, beniamino di MasterChef Junior. Il giovane concorrente ha scoperto nel 2019 di avere un rarissimo tumore ai tessuti molli.Ben non ha avuto una vita fortunata. Partecipare a Masterchef Junior lo aveva aiutato nel superare la tragedia familiare avvenuta anni prima, quando il padre aveva sparato e ucciso la moglie per poi suicidarsi.

"Dopo aver perso entrambi i suoi genitori nel settembre 2017, ci siamo meravigliati della forza, del coraggio e dell'amore per la vita di Ben", ha dichiarato lo zio, che aveva cominciato a prendersi cura di lui dopo l'omicidio-suicidio dei suoi genitori. "Non si è mai e poi mai lamentato. Ben era e sarà sempre la persona più forte che conosciamo. Il nostro supereroe".

Nonostante la tragedia familiare, il giovane era rimasto particolarmente attivo e ottimista. Ma nel 2019 l'ennesima notizia negativa: a Ben venne diagnosticato un istiocitoma fibroso angiomatoide, un tumore dei tessuti molli estremamente raro. Lo scorso 14 agosto i suoi ex compagni a Masterchef, insieme a Gordon Ramsay, pubblicarono un video per sostenere il loro giovane amico.



