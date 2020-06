Cronaca 12696

E' morto a Caltanissetta il giovane punto da un'ape mentre era in auto

Il ragazzo era in auto con la fidanzata quando all’improvviso è stato punto dall’ape

Rita Cinardi

14 Giugno 2020 10:30

E' morto questa mattina all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Lorenzo Di Grigoli il giovane di Cammarata (AG) punto da un'ape venerdì sera mentre si trovava in macchina con la fidanzata. Subito dopo la puntura dell'insetto il giovane ha accusato un forte dolore, poi ha cominciato ad avere difficoltà respiratorie. La stessa fidanzata lo ha condotto al Pte di Cammarata dove il medico di guardia, viste le gravissime condizioni del giovane, ha immediatamente contattato il 118. Dalla centrale di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso. Quando i rianimatori sono arrivati il giovane era già in arresto cardiorespiratorio. E' stato dunque massaggiato, ventilato, intubato e trasportato all'ospedale Sant'Elia ormai in coma. Dopo due giorni questa mattina è morto. I genitori erano favorevoli alla donazione degli organi ma non è stato possibile poiché erano stati gravemente compromessi dallo shock anafilattico.

