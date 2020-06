Attualita 893

E' morto a 53 anni per un tumore Pau Donès: tra le sue canzoni più famose "La Flaca" e "Depende"

Donés era nato a Montanuy, in Aragona ed era legato agli Jarabe de Palo dal 1995 con cui ha conosciuto il successo

09 Giugno 2020 12:21

Lutto nel mondo della musica: è morto all'età di 53 anni Pau Donés, il leader degli Jarabe de Palo. Soffriva di un cancro dall'agosto del 2015. Lo annuncia la stampa spagnola, riprendendo un post della famiglia sui social.La famiglia del cantante ringrazia "il team medico e tutto il personale" degli ospedali che hanno seguito Pau Donés, "per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo" e chiede "il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile".

Donés era nato a Montanuy, in Aragona ed era legato agli Jarabe de Palo dal 1995 con cui ha conosciuto il successo. Nel 1996 l'album di debutto, La flaca, titolo di uno dei brani contenuti nel disco che fu la canzone dell'estate 1997. Un successo inarrestabile, continuato poi con Depende (1998), De Vuelta y Vuelta (2001) o Bonito (2003). L'ultimo album, Traga o escupe, risale alla fine di maggio.



