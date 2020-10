Politica 710

E' morta Jole Santelli presidente della Regione Calabria: aveva 51 anni e lottava da tempo contro un cancro

Sarebbe stata trovata morta stamattina in casa. Secondo quanto si è appreso avrebbe avuto un malore

Redazione

15 Ottobre 2020 09:37

Calabria sconvolta dalla morte della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. La donna, 51 anni, lottava da tempo contro un cancro e secondo quanto appreso le sue condizioni si sarebbe aggravate nelle ultime ore.Sarebbe stata trovata morta stamattina in casa. Secondo quanto si è appreso avrebbe avuto un malore.

Ieri aveva avuto incontri politici a Cosenza. Prima donna presidente della Regione Calabria, la Santelli era stata proclamata il 15 febbraio 2020.

Cordoglio "per la prematura scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria", viene espresso da Peppe Provenzano. "Sono stati mesi di leale collaborazione istituzionale, pur nella diversità di idee politiche. Una donna forte e generosa. Mancherà", aggiunge, sempre su Twitter, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale.



Calabria sconvolta dalla morte della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. La donna, 51 anni, lottava da tempo contro un cancro e secondo quanto appreso le sue condizioni si sarebbe aggravate nelle ultime ore.Sarebbe stata trovata morta stamattina in casa. Secondo quanto si è appreso avrebbe avuto un malore.

Ieri aveva avuto incontri politici a Cosenza. Prima donna presidente della Regione Calabria, la Santelli era stata proclamata il 15 febbraio 2020.

Cordoglio "per la prematura scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria", viene espresso da Peppe Provenzano. "Sono stati mesi di leale collaborazione istituzionale, pur nella diversità di idee politiche. Una donna forte e generosa. Mancherà", aggiunge, sempre su Twitter, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale.



News Successiva SS 640 Agrigento-Caltanissetta, Mancuso (FI): "Eterna incompiuta, bene ultimatum per non perdere i finanziamenti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare