"E il cuore disse ai polmoni: perche' mi mandate poco ossigeno?". La favola Covid del medico nisseno Elio Virone

Lo stimato rianimatore e pneumologo nisseno, adesso in pensione, suggerisce ai colleghi alcuni concetti per il trattamento dei pazienti con coronavirus

Redazione

12 Dicembre 2020 09:44

E il Cuore disse ai Polmoni: perché mi mandate poco ossigeno ? Anche se aumento la forza e la frequenza dei miei battiti non riesco a mandarne in quantità sufficiente a tutti gli altri organi che iniziano già a lamentarsi. I Polmoni risposero: un brutto Virus è penetrato dentro di noi ed ha infiammato il nostro tessuto, non riusciamo ad assimilare ossigeno dall’aria! Ci stanchiamo molto; lavoriamo di più per cercare di prenderne il più possibile! A volte per questo ci addormentano e ci mettono a riposo . Il Cuore aggiunse: si lo vedo che lavorate di più perché trasmettete questa fatica alla membrana che vi riveste, la Pleura, che è vicinissima a me e mi danneggia pure con i suoi sbalzi di pressione, causati da voi.

I Polmoni soggiunsero preoccupati: vediamo attorno noi tante persone che ci assistono con maschere, caschi e a volte anche tubi per farci entrare a forza l’Ossigeno. Si, fanno bene rispose il Cuore, ma stiano attenti a non esagerare con queste pressioni perché io altrimenti mi comprimo male. Si lo abbiamo riferito, risposero i Polmoni, perchè le alte pressioni e volumi che a volte ci danno danneggiano pure noi. Intanto gli altri organi che sentivano si unirono e dissero: ma volete pensare pure a noi? Soffriamo e facciamo fatica a fare il nostro mestiere! Rene, Fegato,e Cervello erano i più arrabbiati. Si stava andando verso una catastrofe. Infine le brave persone che erano loro intorno, giorno e notte, trovarono i mezzi per aiutare tutti e con la grazia di Dio (senza la quale ogni persona è inutile) si salvarono.



Per i colleghi ho tradotto in favola questi concetti:

DO2 = CaO2 x IC

Pmus= Pres + Ppl

PTpl = Paw - Ppl

PIT= Pinsp + Peep

V/Q

PTmVS = PVS - Ppl

DP = PPlateau - Peep



Elio Virone



