Cronaca 347

E' ancora scontro tra sindacati e Asp Caltanissetta, la Cisl: "La direzione mantenga gli impegni"

Di seguito una nota a firma dei sindacalisti Ietro e Pernaci della Cisl Fp

Redazione

30 Gennaio 2020 18:53

L’Amministrazione da Ella retta ha mantenuto nei confronti della rappresentanza sindacale dei lavoratori di questa azienda un atteggiamento dilatatorio alla soluzione delle problematiche aziendali, che è in contrasto con la funzione da Lei stessa dovuta; infatti, ad oggi non ha, purtroppo, risolto gli obblighi economici al personale di codesta Azienda sanitaria, sollevati più volte dalla RSU e dalle OO.SS. (Organizzazioni Sindacali) firmatarie del CCNL e del CIA (Contratto Integrativo Aziendale).Si evidenzia che nonostante avendo sottoscritto il Contratto Integrativo Aziendale, nel mese di novembre 2019, si continua l’atteggiamento delle precedenti gestioni a non saldare le spettanze contrattuali dei lavoratori, nonostante gli impegni assunti con relativo crono programma concordato con le OO.SS. in delegazione trattante.

Il Coordinamento Prov. Sanità CL e la Segreteria Aziendale ASP CL nell’esaminare e nel valutare i rapporti sindacali e contrattuali all’interno dell’Azienda Provinciale Sanitaria esprimono viva preoccupazione, dovuto al mancato pagamento degli emolumenti spettante al personale del Comparto Sanità, causando di conseguenza, gravi ritardi e nocumento a tutti i lavoratori.

L’Assemblea del personale del comparto dell’ASP di CL, tenutasi il 29 gennaio u.s. all'ospedale S. Elia, indetta dalla scrivente OS, ha fortemente stigmatizzato il comportamento dell’Amministrazione per i mancati pagamenti dovuti ai lavoratori, hanno, inoltre, rimarcato in Assemblea il diritto di aspirare alla progressione verticale, come previsto dall'Art. 22 comma 15 D. Lgs 75/2017 il cosiddetto Decreto Madia, infatti, i dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti, hanno la possibilità di ambire ad un inquadramento giuridico ed economico più favorevole. Tale possibilità, che prevede la riserva dei posti da mettere a concorso del 20% a questo personale, è stata recentemente accolta dal Management dell'ASP di Caltanissetta con la sottoscrizione del CIA. La CISL FP, ha recentemente sollecitato un incontro di Delegazione trattante su questa tematica. per il Sindacato è necessario attivarsi quanto prima, considerati i tempi necessari agli uffici per l'espletamento degli atti. Dall’Assemblea è emerso l'auspicio che le legittime aspirazioni e i sacrifici effettuati per la riqualificazione di ogni lavoratore interessato vengano ripagati.

In Assemblea, inoltre, sono state ribadite, ancora una volta, le numerose difficoltà legate all’organizzazione del lavoro per la carenza del personale ausiliario, che ha reso arduo da tempo la fruizione del riposo settimanale nei giorni festivi, oltre alla programmazione delle ferie e dei congedi vari, tutte problematiche riconducibili alle carenze di organico di tale figura, evidenziando che si mettono in discussione i livelli essenziali assistenziali igienico sanitari, a seguito dell’assenza in turno degli ausiliari socio sanitari nei giorni festivi in alcuni reparti.

Su quanto sopra esposto si invita la Direzione Aziendale al rispetto degli impegni assunti in Delegazione Trattante con l’immediato pagamento delle spettanze del personale del comparto ASP CL e una convocazione urgente della delegazione trattante.



