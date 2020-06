Cronaca 1284

Caltanissetta, duplice omicidio in contrada Deliella: sul posto i carabinieri

Uno dei due corpi è semicarbonizzato, l'altro si trova all'interno di un cascinale

Redazione

15 Giugno 2020 00:24

Duplice omicidio intorno ale 22 di questa sera in contrada Deliella in territorio di Caltanissetta. I due corpi sono stati rinvenuti nelle campagne vicino Delia, uno dei due è stato trovato semicarbonizzato sotto un'auto, un altro si trova all'interno di un cascinale. Si tratta dei due fratelli Filippo e Calogero La Monaca, imprenditori agricoli originari di Canicattì. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta che attendono l'arrivo del medico legale e dei vigili del fuoco per entrare all'interno del cascinale. Nelle vicinanze sono state trovate delle pietre sporche di sangue. Seguono aggiornamenti

