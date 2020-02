Cronaca 875

Duplice femminicidio di Mussomeli: il paese a lutto, annullate manifestazioni per il carnevale

Oggi alle 13 la Procura della Repubblica di Caltanissetta dovrà affidare l'incarico al medico legale che effettuerà gli esami autoptici sui tre corpi

Redazione

03 Febbraio 2020 10:08

Mussomeli è a lutto, niente Carnevale. È la decisione presa dalla Pro Loco, e condivisa dall'amministrazione comunale, dopo la tragedia del doppio femminicidio che ha colpito la città. Un segno di rispetto per il dolore delle famiglie delle vittime, Rosy Mifsud, 48 anni e della figlia Monica, di 27 anni, uccise da Michele Noto, 27 anni, ex compagno di Rosy, che poi si è suicidato.Intanto non c'è ancora certezza sulla data dei funerali. Tutto dipenderà dal momento in cui verranno effettuate le autopsie. Oggi alle 13 la Procura della Repubblica di Caltanissetta dovrà affidare l'incarico al medico legale che effettuerà gli esami autoptici sui tre corpi, che potrebbero essere eseguiti già da domani all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

La notizia completa nell'articolo di Giuseppe Taibi sul Giornale di Sicilia.



