Cronaca 802

Duello d'amore all'alba del mattino stile '700: il bilancio è di tre feriti. Due giovani sono stati arrestati

E' successo ad Acireale, dove due giovani si erano dati appuntamento per contendersi l'amore di una ragazza

Redazione

01 Ottobre 2019 16:20

Un duello d'amore in stile '700-'800 al tempo dei Social Network. Accade nella frazione di Guardia Mangano di Acireale, in provincia di Catania, dove due giovani sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rissa.Il duello, con tanto di coltello e 'padrini'. è stato organizzato come la letteratura insegna,all'alba che si è concluso con tre feriti. A duellare c'erano un 23enne di Aci Catena e un 21enne di Acireale perché la fidanzata del primo sembra avesse 'gradito' alcune avances che le aveva fatto il 21enne pur sapendo che fosse impegnata. Da qui la richiesta di un chiarimento da parte del 23enne. I militari sono intervenuti dopo che il 21enne ha finto di allontanarsi ed ha investito con un'auto sia il rivale che il 'padrino' a sua volta 21enne.

I militari hanno sequestrato un coltello a serramanico e un tirapugni. Il 21enne ha riportato una ferita lacero contusa alla tempia sinistra, l'altro un trauma ad un ginocchio ed ad una mano ed il padrino 21enne un trauma alla gamba destra, una emorragia ed un ematoma ad un muscolo di una gamba. Quest'ultimo è l'unico rimasto in ospedale per effettuare esami di approfondimento diagnostico.



Un duello d'amore in stile '700-'800 al tempo dei Social Network. Accade nella frazione di Guardia Mangano di Acireale, in provincia di Catania, dove due giovani sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rissa.Il duello, con tanto di coltello e 'padrini'. è stato organizzato come la letteratura insegna,all'alba che si è concluso con tre feriti. A duellare c'erano un 23enne di Aci Catena e un 21enne di Acireale perché la fidanzata del primo sembra avesse 'gradito' alcune avances che le aveva fatto il 21enne pur sapendo che fosse impegnata. Da qui la richiesta di un chiarimento da parte del 23enne. I militari sono intervenuti dopo che il 21enne ha finto di allontanarsi ed ha investito con un'auto sia il rivale che il 'padrino' a sua volta 21enne.

I militari hanno sequestrato un coltello a serramanico e un tirapugni. Il 21enne ha riportato una ferita lacero contusa alla tempia sinistra, l'altro un trauma ad un ginocchio ed ad una mano ed il padrino 21enne un trauma alla gamba destra, una emorragia ed un ematoma ad un muscolo di una gamba. Quest'ultimo è l'unico rimasto in ospedale per effettuare esami di approfondimento diagnostico.



Porsche sfreccia a 200 chilometri orari sulla Strada Statale 640: beccata dal telelaser della Polizia Stradale

News Successiva Caltanissetta, aveva aggredito la madre: giovane lascia il carcere ma dovrà stare lontano dalla casa materna

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews