Attualita 172

Due tratti di mare di Gela e Butera sono inquinati: ecco i risultati di "Goletta Verde"

Si tratta del tratto di mare che si trova in corrispondenza della foce del torrente Rizzuto a Butera e della foce del fiume Gattano a Gela

Donata Calabrese

01 Agosto 2020 10:36

Goletta Verde torna a monitorare il mare della Sicilia e scopre che nei due punti analizzati in provincia di Caltanissetta, il mare è inquinato. Uno dei due punti esaminati riguarda la spiaggia di fronte la foce del torrente Rizzuto nel Comune di Butera e l’altro sulla foce del fiume Gattano, in località Macchitella, nel Comune di Gela. Il monitoraggio delle acque della Sicilia è stato effettuato dal 7 al 23 luglio scorsi, da volontari e volontarie dell'associazione. Dei 26 punti monitorati sulla costa, 15 risultano oltre i limiti di legge. Di questi, 10 sono stati giudicati “fortemente inquinati” e 5 “inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare.

