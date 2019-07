Cronaca 637

Due risse nella notte a Gela: più di dieci persone finiscono in pronto soccorso

La prima in piazza Roma, la seconda a Macchitella, hanno tenuto impegnati polizia e carabinieri

28 Luglio 2019 12:55

Due risse nella notte a gela la prima in pieno centro storico in piazza Roma, dove a darsele di santa ragione è stato un gruppo di sei persone e l'altra nel quartiere Macchitella dove altri giovani sono rimasti coinvolti in una rissa. Protagonisti di quest'ultima ben otto ragazzi. In entranbi i casi i litiganti hanno fatto ricorso alle cure del caso presso il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Indagini in corso da parte di polizia e carabinieri.

