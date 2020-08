Attualita 125

Due positivi nel set del nuovo cinepanettone di Boldi e De Sica, sospese le riprese del film

Il set ha dovuto chiudere perchè due addetti al catering sono risultati positivi. Ecco che le riprese sono state momentaneamente sospese

Redazione

16 Agosto 2020 11:08

Stop alle riprese del nuovo cinepanettone di Massimo Boldi e Christian De Sica, per due casi di Coronavirus registrati sul set.Il nuovo film, “Natale su Marte”, segna il ritorno sul grande schermo della coppia Boldi-De Sica che in passato ha visto la loro amicizia vacillare.

Tuttavia, il set ha dovuto chiudere perchè due addetti al catering sono risultati positivi ai tamponi. Ecco che le riprese - che si stavano svolgendo in un lussuoso hotel di Roma - sono state momentaneamente sospese. Attivati i protocolli ALS, tutti gli altri membri del cast e della produzione sono stati sottoposti a tampone, ma con risultato negativo.

A confermare quanto accaduto è il direttore dell'hotel romano: "In tutto sono state analizzate circa 30 persone, - ha spiegato a Il Messaggero - attori compresi, tra cui anche 6 dipendenti dell'albergo. Tutti sono risultati negativi".

Le riprese erano arrivate alla settima settimana e, una volta superato questo stop, si sposteranno a Cinecittà, dove è stato allestito un vero e proprio set marziano.



Ti potrebbero interessare