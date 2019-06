Cronaca 3924

Due giovani nisseni arrestati dalla Squadra Mobile: in casa tenevano droga e contanti

Uno dei due, Giovanni Pio Polizzi, è stato trovato con quattro panetti di hashish e la somma contanti di 1450 euro

Redazione

04 Giugno 2019 09:49

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato due giovani nisseni, il ventitreenne Giovanni Pio Polizzi e il ventenne Angelo Pio Miccichè, entrambi colti nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. Nel pomeriggio di ieri gli agenti dell’antidroga, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare per corso Umberto I, hanno notato Giovanni Pio Polizzi il quale, alla vista dei poliziotti cercava di accelerare il passo per eludere il controllo. Il giovane è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale con esito positivo. Infatti, addosso al ventitreenne è stato trovato un pacchetto di sigarette con all’interno 20 grammi di hashish. Di seguito alla perquisizione eseguita presso il domicilio del giovane, i poliziotti hanno sequestrato quattro panetti interi e altri frammenti di hashish per complessivi 460 grammi e la somma in contanti di 1.450 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria gli agenti hanno raccolto elementi indiziari che li hanno condotti presso l’abitazione del ventenne Angelo Pio Miccichè dove, di seguito a perquisizione domiciliare hanno sequestrato diverse stecchette di hashish, per complessivi 49 grammi, la somma in contanti di 80 euro, probabile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente. Entrambi i giovani sono stati condotti in questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, Giovanni Pio Polizzi è stato accompagnato al carcere Malaspina di Caltanissetta e Angelo Pio Miccichè agli arresti domiciliari, entrambi a disposizione dell’A.G.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato due giovani nisseni, il ventitreenne Giovanni Pio Polizzi e il ventenne Angelo Pio Miccichè, entrambi colti nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. Nel pomeriggio di ieri gli agenti dell’antidroga, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare per corso Umberto I, hanno notato Giovanni Pio Polizzi il quale, alla vista dei poliziotti cercava di accelerare il passo per eludere il controllo. Il giovane è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale con esito positivo. Infatti, addosso al ventitreenne è stato trovato un pacchetto di sigarette con all’interno 20 grammi di hashish. Di seguito alla perquisizione eseguita presso il domicilio del giovane, i poliziotti hanno sequestrato quattro panetti interi e altri frammenti di hashish per complessivi 460 grammi e la somma in contanti di 1.450 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria gli agenti hanno raccolto elementi indiziari che li hanno condotti presso l’abitazione del ventenne Angelo Pio Miccichè dove, di seguito a perquisizione domiciliare hanno sequestrato diverse stecchette di hashish, per complessivi 49 grammi, la somma in contanti di 80 euro, probabile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente. Entrambi i giovani sono stati condotti in questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, Giovanni Pio Polizzi è stato accompagnato al carcere Malaspina di Caltanissetta e Angelo Pio Miccichè agli arresti domiciliari, entrambi a disposizione dell’A.G.

Caltanissetta, rubata merce da quattro supermercati per oltre tremila euro di valore: quattro denunciati

News Successiva Posti di lavori a rischio per gli operatori di Pian del Lago: sit in di protesta stamattina in Prefettura

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews