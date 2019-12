Cronaca 51

Due giovani gelesi finiscono in carcere: dovranno scontare pene definitive

Il primo deve scontare 5 anni e 10 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, il secondo un anno di detenzione domiciliare per resistenza a pubblico ufficiale

Redazione

20 Dicembre 2019 10:05

Ieri i poliziotti del Commissariato di Gela hanno eseguito due provvedimenti restrittivi, emessi dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Gela, a carico di due condannati a pene definitive. Si tratta di Giuseppe Guastella, gelese 36enne, che deve scontare 5 anni e 10 mesi di reclusione per aver commesso, tra il 2009 e il 2016, numerosi reati contro il patrimonio, porto di oggetti atti allo scasso e porto abusivo di armi. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la cessazione della misura alternativa in corso di espiazione e la contestuale traduzione in carcere. Il secondo arrestato Vincenzo Leva, gelese 35enne, deve scontare un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare per aver commesso, nel settembre del 2011, il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per lo stesso condannato a pena definitiva.

