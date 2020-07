Cronaca 1317

Due giovani amici tornano nelle rispettive case e muoiono nel sonno: indagini dei carabinieri

Una tragedia che ha dell'incredibile e sulla quale sono subito scattate le indagini delle forze dell'ordine

07 Luglio 2020 21:11

Tragedia a Terni, dove due ragazzi, amici tra loro, sono stati trovati morti nel sonno in case diverse, in quartieri anche distanti tra loro. La scoperta è avvenuta da parte dei rispettivi familiari nella mattina di martedì 7 luglio.Si indaga sulle cause delle due morti. Tutte le ipotesi sono aperte. I due ragazzi avevano uno 15 e uno 16 anni. Nella giornata di lunedì avevano trascorso la giornata insieme, con anche altri amici. Sui corpi dei due ragazzi non ci sono segni di violenza. I quartieri in cui è avvenuta la tragedia sono quelli di San Giovanni e Villa Palma.

Una tragedia che ha dell'incredibile e sulla quale sono subito scattate le indagini delle forze dell'ordine. I giovani erano rientrati regolarmente a casa e sono morti nei loro letti. I ragazzi erano entrambi in buona salute e non soffrivano di particolari patologie. I carabinieri non escludono l'assunzione di sostanze.

«Sulla scorta delle prime risultanze raccolte sul posto il decesso dei due minori - dicono i carabinieri - potrebbe essere collegato all'assunzione di sostanze droganti». (Lanazione.it)



