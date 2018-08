Cronaca 209

Due gemelli abbandonati all'ospedale di Canicattì: gara di solidarietà

I piccoli hanno circa 15 giorni e si trovano in buone condizioni, ma, come è prassi in questi casi sono sotto osservazione al reparto di Terapia intensiva

Redazione

24 Agosto 2018 18:09

Gara di solidarietà senza sosta nella provincia di Agrigento. Come si legge in un articolo di Alan David Scifo sul Giornale di Sicilia in edicola, due gemelli sono stati abbandonati dalla madre dopo il parto avvenuto pochi giorni fa all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.I piccoli hanno circa 15 giorni e si trovano in buone condizioni, ma, come è prassi in questi casi sono sotto osservazione al reparto di Terapia intensiva (Utin) dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. In molti si sono subito prodigati per offrire cibo, vestiario e beni primari.



