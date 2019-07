Cronaca 379

Due auto in fiamme nella notte a Gela: in entrambi i casi roghi di natura dolosa

Sul posto vigili del fuoco e sezione carabinieri radiomobile per le indagini del caso

Redazione

13 Luglio 2019 11:55

Due auto in fiamme nella notte a Gela, la prima intorno l'una. Ad andare in fiamme una Fiat Panda in via Metastasio, la seconda intorno alle 5 in via Pontormo. In questo caso si trattava di una Ford fiesta. Entrambi gli incendi sarebbero di natura dolosa. Sul posto vigili del fuoco e sezione carabinieri radiomobile per le indagini del caso, in entrambi gli incendi le auto sono state totalmente distrutte dalle fiamme.

Due auto in fiamme nella notte a Gela, la prima intorno l'una. Ad andare in fiamme una Fiat Panda in via Metastasio, la seconda intorno alle 5 in via Pontormo. In questo caso si trattava di una Ford fiesta. Entrambi gli incendi sarebbero di natura dolosa. Sul posto vigili del fuoco e sezione carabinieri radiomobile per le indagini del caso, in entrambi gli incendi le auto sono state totalmente distrutte dalle fiamme.

Violenza sessuale su una studentessa: fermati due bengalesi a Palermo

News Successiva Processo depistaggio strage via D'Amelio. Poliziotto racconta: "Scarantino era confusionario"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews