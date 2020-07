Cronaca 216

Drammatico incidente all'Acquapark di Monreale: giovane batte la testa. E' grave

Dalle prime ricostruzioni, pare che il giovane si sia tuffato dal pallone

Redazione

13 Luglio 2020

Drammatico incidente all'Acquapark di Monreale. Un giovane di 26 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia di Palermo, dopo aver sbattuto la testa. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Monreale.Aveva raggiunto il parco acquatico ieri in mattinata insieme ad un gruppo di palermitani. Dalle prime ricostruzioni, pare che il giovane si sia tuffato dal pallone, uno dei giochi che in questo periodo sono più frequentati e dal quale è consentito solamente scivolare.

Dopo l'incidente, il 26enne è stato portato all'ospedale Ingrassia, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Secondo quanto riferiscono i medici, il giovane presenta diverse fratture cervicali. La prognosi rimane riservata, intanto si sta verificando la possibilità di un'operazione.





