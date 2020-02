Cronaca 750

Dramma nel torinese, tre sorelle si suicidano insieme: sarebbero state truffate da due avvocati

Le tre sorelle, già cinque anni fa, avevano tentato di farla finita per la disperazione a seguito di una presunta truffa subita da due avvocati che le avevano ridotte in miseria

Redazione

06 Febbraio 2020 18:18

Ci avevano già provato cinque anni fa in Val d'Aosta: a salvarle, il 20 luglio del 2015, erano stati i carabinieri che ne avevano fermate due mentre stavano per gettarsi da un muraglione, mentre la terza era nell'abitacolo dell'auto collegato con il tubo di scappamento.

Come raccontato in diverse lettere, avevano cercato di togliersi la vita per la disperazione a seguito di una presunta truffa subita da due avvocati che le avevano ridotte in miseria. Questa mattina, invece, sono riuscite a fare quello che meditavano da anni: tre sorelle di 54, 68 e 77 anni, rispettivamente Gabriella, Valeria e Piera Ferrero, si sono uccise a Carmagnola, in provincia di Torino. Una quarta sorella, Alda, viva ai tempi del primo tentativo di suicidio, è morta per cause naturali tempo fa. Una quinta sorella, e un fratello, abitano nella zona.E' successo poco dopo le nove, quando gli inquilini di un palazzo in via Vinovo hanno dato l'allarme: c'era una donna impiccata al balcone del quarto piano. Era la seconda delle tre sorelle, quella di 68 anni. In tasca casa i carabinieri le hanno trovato un biglietto in cui si scusava e spiegava di aver deciso di uccidersi poichè aveva trovato in un casolare di loro proprietà, sempre a Carmagnola, le altre due sorelle morte, anch'esse impiccatesi. I militari sono corsi a controllare: era così.

Ora i carabinieri indagano sulla pista della presunta truffa subita da due avvocati, la stessa denunciata cinque anni fa: in alcune lettere le sorelle si lamentavano di essere state ridotte sul lastrico e di aver perso tutti i risparmi.



