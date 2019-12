Cronaca 224

Dramma alle porte di Torino: madre uccide figlia disabile a martellate

L'anziana, che pare abbia assunto dei farmaci, è adesso ricoverata

Redazione

08 Dicembre 2019 11:36

Una donna di 85 anni ha ucciso a colpi di martello la figlia disabile di 44 anni, questa mattina a Orbassano, alle porte di Torino, in un'abitazione in via Gramsci.A dare l'allarme è stato il marito e padre di 87 anni. L'85 enne, che pare abbia assunto dei farmaci, è ora ricoverata all'ospedale di Orbassano.La vittima è stata colpita al capo con numerose martellate. Sul posto la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dei Carabinieri di Torino. (Ansa)



