Cronaca

Dramma a Trabia: sposa ustionata dal flambè di benvenuto finisce in ospedale

Dopo essersi posizionati davanti al banco per la foto di rito, il maitre ha iniziato ad armeggiare sul padellone

Redazione

13 Settembre 2020 08:52

Il matrimonio diventa un incubo con la sposa trasportata d’urgenza al Centro Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo subito dopo l’ingresso, che sarebbe dovuto essere trionfale, nella sala trattenimenti dove la coppia era già attesa dagli ospiti. A riportarlo Gaetano Ferraro su Blogsicilia.it. La tragedia ha coinvolto una coppia della provincia di Palermo, lei di Borgetto, lui di Partinico. Ad avere la peggio la donna, colpita al voto fa una fiammata proveniente da un flambè. La vicenda si è consumata in una sala trattamenti di Trabia (PA). Il dramma è avvenuto subito dopo l’entrata della coppia in sala, durante il classico flambè di benvenuto. Dopo essersi posizionati davanti al banco per la foto di rito, il maitre ha iniziato ad armeggiare sul padellone. Dopo aver acceso il flambè però è partita una fiammata che ha colpito in pieno volto la sposa. Sono stati attimi di terrore visto che le fiamme si sono propagate in modo incontrollato raggiungendo il vestito della malcapitata e colpendola al volto. Qualcuno ha chiamato i soccorsi e un’ambulanza ha poi trasportato in ospedale la neo sposa che avrebbe riportato ustioni al viso e sulla porzione superiore del corpo. Sull’episodio adesso indagano i Carabinieri.

