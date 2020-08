Cronaca 2977

Dramma a Cefalù: ragazza ferita gravemente al volto dall'elica di un gommone

"Le condizioni della ragazza sono molto serie – dicono i medici dell’ospedale – Ha diverse fratture al cranio e alla mandibola"

Redazione

18 Agosto 2020 14:34

Una ragazza di 20 anni ieri è stata colpita dall’elica di un gommone al largo delle acqua di Cefalù. Alla guida del gommone un giovane di 18 anni. Per cause in corso di accertamento la vittima è finita in mare ed è finita contro l’elica.Le ferite al volto sono gravissime. Sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto coordinati dalla procura di Termini Imerese. Sono in corso indagini per accertare quello che è successo. La giovane è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù dove è stata stabilizzata. In serata è stata trasferita all’ospedale di Villa Sofia nel reparto di Neurochirurgia. “Le condizioni della ragazza sono molto serie – dicono i medici dell’ospedale – Ha diverse fratture al cranio e alla mandibola. Nell’impatto ha perso diversi denti”. (Blogsicilia.it)

Ti potrebbero interessare