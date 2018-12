Cronaca 762

Dramma a Canicattì: carabiniere si toglie la vita in caserma sparandosi

Il carabiniere di 52 anni di Canicattì ma residente a Sommatino, sposato e padre di 4 figli, era uno dei carabinieri "anziani" per servizio

Redazione

31 Dicembre 2018 17:15

Un appuntato dei carabinieri, Giuseppe Terrana, in servizio al nucleo radiomobile di Canicattì ieri sera si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza nei locali del comando in via Tenente Antonino Di Dino. Il carabiniere di 52 anni di Canicattì ma residente a Sommatino, sposato e padre di 4 figli, era uno dei carabinieri "anziani" per servizio. Sono state aperte due inchieste: una interna all’Arma e l’altra dalla Procura di Agrigento. (La Sicilia)

