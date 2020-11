Politica 1214

Dpcm entro mercoledì, Conte: "Misure differenti tra regioni, Dad alle medie, limiti agli spostamenti"

La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre

Redazione

02 Novembre 2020 15:30

Centri commerciali chiusi nei week end e prefestivi, stop a musei e mostre, didattica a distanza per le scuole secondarie, limiti negli spostamenti, trasporto pubblico al 50%. Questi sono alcuni provvedimenti a livello nazionale che prevede il nuovo prossimo Dpcm che verrà approvato nelle prossime ore e che è stato annunciato dal premier Conte alla Camera. Inoltre, l'Italia verrà divisa in 3 aree e per ciascuna verranno prese ulteriori misure più o meno restrittive in base al livello epidemiologico."La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre - ha detto -. Dopo un ulteriore interlocuzione con i presidenti delle Camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento".

"Ho prospettato ai leader delle opposizione un tavolo di confronto con il governo" - ha aggiunto Conte -, "al momento questa proposta è stata rifiutata, se ci sono ripensamenti posso confermare che la proposta è immutata e non sottende confusione di ruoli".

"Non stiamo subendo una insostenibile pressione nei reparti di terapie intensiva" ma "registriamo un preoccupante affollamento" in particolare "nelle terapie sub-intensive e nell’area medica in generale", ha poi detto. "Occorre alleggerire la pressione nei pronto soccorsi", ha spiegato il premier, "e far crescere la possibilità di screening nella popolazione italiana".

Il presidente del Consiglio ha poi detto che "la cura presso i domicili serve per alleggerire gli ospedali, Arcuri ha acquistato 10 milioni di test rapidi in modo da ridurre le quarantene. È stata avviata una richiesta per tamponi molecolari che porterà 250 mila tamponi molecolari al giorno. In questo modo aumenterà lo screening della popolazione italiana fino ad arrivare a 350 mila test al giorno, con uno scenario avverso disporremo anche di personale militare. L’evoluzione dell’epidemia risulta però molto preoccupante".

"Esiste una alta percentuale che nel prossimo mese in 15 regioni l’indice Rt peggiori" e "questo quadro non tiene conto" degli effetti dell'ultimo Dpcm. "Ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome - ha sottolineato -. L’rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un’altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese".

"Siamo costretti ad intervenire in un’ottica di prudenza" per attuare nuove misure e "per eseguire una strategia di contenimento del contagio".

"Questa strategia va modulata a seconda della situazione delle regioni. Per questo motivo adotteremo - ha spiegato - una decisione per interventi modulati sulla base di rischi elevati sul territorio sulla base di criteri scientifici. Introdurremo un regime differenziato basato su differenti scenari regionali".

"No ad un regime indistinto sul territorio", ha detto, annunciano che "il prossimo Dpcm individuerà tre aree corrispondenti a tre aree di rischio", ha spiegato il premier. L'inserimento di una Regione in una fascia avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute.

Poi, il premier è sceso nel dettaglio delle misure restrittive: "Per l’intero territorio nazionale intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio - ha detto -. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri. Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano, chiuderanno anche musei e mostre".

"Introdurremo - ha poi detto - il limite agli spostamenti da e verso le regioni con elevati coefficienti di rischio" salvo esigenze di lavoro, studio e salute. Il governo prevede di adottare a livello nazionale anche "limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda".





Centri commerciali chiusi nei week end e prefestivi, stop a musei e mostre, didattica a distanza per le scuole secondarie, limiti negli spostamenti, trasporto pubblico al 50%. Questi sono alcuni provvedimenti a livello nazionale che prevede il nuovo prossimo Dpcm che verrà approvato nelle prossime ore e che è stato annunciato dal premier Conte alla Camera. Inoltre, l'Italia verrà divisa in 3 aree e per ciascuna verranno prese ulteriori misure più o meno restrittive in base al livello epidemiologico."La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre - ha detto -. Dopo un ulteriore interlocuzione con i presidenti delle Camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento".

"Ho prospettato ai leader delle opposizione un tavolo di confronto con il governo" - ha aggiunto Conte -, "al momento questa proposta è stata rifiutata, se ci sono ripensamenti posso confermare che la proposta è immutata e non sottende confusione di ruoli".

"Non stiamo subendo una insostenibile pressione nei reparti di terapie intensiva" ma "registriamo un preoccupante affollamento" in particolare "nelle terapie sub-intensive e nell’area medica in generale", ha poi detto. "Occorre alleggerire la pressione nei pronto soccorsi", ha spiegato il premier, "e far crescere la possibilità di screening nella popolazione italiana".

Il presidente del Consiglio ha poi detto che "la cura presso i domicili serve per alleggerire gli ospedali, Arcuri ha acquistato 10 milioni di test rapidi in modo da ridurre le quarantene. È stata avviata una richiesta per tamponi molecolari che porterà 250 mila tamponi molecolari al giorno. In questo modo aumenterà lo screening della popolazione italiana fino ad arrivare a 350 mila test al giorno, con uno scenario avverso disporremo anche di personale militare. L’evoluzione dell’epidemia risulta però molto preoccupante".

"Esiste una alta percentuale che nel prossimo mese in 15 regioni l’indice Rt peggiori" e "questo quadro non tiene conto" degli effetti dell'ultimo Dpcm. "Ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome - ha sottolineato -. L’rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un’altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese".

"Siamo costretti ad intervenire in un’ottica di prudenza" per attuare nuove misure e "per eseguire una strategia di contenimento del contagio".

"Questa strategia va modulata a seconda della situazione delle regioni. Per questo motivo adotteremo - ha spiegato - una decisione per interventi modulati sulla base di rischi elevati sul territorio sulla base di criteri scientifici. Introdurremo un regime differenziato basato su differenti scenari regionali".

"No ad un regime indistinto sul territorio", ha detto, annunciano che "il prossimo Dpcm individuerà tre aree corrispondenti a tre aree di rischio", ha spiegato il premier. L'inserimento di una Regione in una fascia avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute.

Poi, il premier è sceso nel dettaglio delle misure restrittive: "Per l’intero territorio nazionale intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio - ha detto -. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri. Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano, chiuderanno anche musei e mostre".

"Introdurremo - ha poi detto - il limite agli spostamenti da e verso le regioni con elevati coefficienti di rischio" salvo esigenze di lavoro, studio e salute. Il governo prevede di adottare a livello nazionale anche "limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda".





Strade e autostrade siciliane: 60 milioni di euro dal Governo per il risanamento strutturale

News Successiva Coronavirus, Miccichè: "No ad un nuovo lockdown per la Sicilia. Abbiamo già pagato un prezzo troppo alto"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare