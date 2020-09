I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Attualita 135

Dove sei, amore, se il bianco e il nero si odiano perché hanno di diverso il colore della pelle ... Dal romanzo "Nel sogno dell'amore"

Diciottesimo appuntamento con un brano di uno dei romanzi del farmacista scrittore nisseno Vincenzo Bonasera

Redazione

18 Settembre 2020 10:20

“Sì… tu per amore intendi… intendi i legami tra un uomo e una donna, tra madre e figlio… e poi, e poi? Oltre a questi amori, cosa c’è di veramente grande che ci fa sentire tutti uguali… tutti fratelli? Dove sei, amore, se il bianco e il nero si odiano perché hanno di diverso soltanto il colore della pelle… se non mi accorgo che chi mi sta accanto ha freddo e fame… se non so leggere la sofferenza in uno sguardo… se non rispondo al sorriso di un bambino… se mi giro da un’altra parte… se faccio sempre finta di niente…perché la sofferenza è degli altri, è del mondo… non è mia, non mi appartiene. Io, gli altri… tanti nessuno in un mondo di tante strade che non s’incontrano mai e non sappiamo dove portano… ma se portassero all’amore… allora sì… ci sarebbe amore, un vero grande amore”. ( dal romanzo: “ Nel sogno dell’amore” – 2016 )

