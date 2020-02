Cronaca 439

Doppio femminicidio a Mussomeli, parla il figlio di Rosalia: "Salvo solo perchè non ero in casa"

Il giovane Gabriele racconta agli inquirenti le terribili immagini: è stato lui a trovare i tre corpi senza vita nella camera da letto

Redazione

02 Febbraio 2020 09:28

«Se quella terribile notte fossi stato anche io a casa oggi io non ci sarei, anche io sarei stato ucciso». Sono le parole di Gabriele Diliberto, 22 anni, figlio e fratello, rispettivamente, di Rosalia Mifsud, 48 anni, e Monica Diliberto, 27 anni, le due donne (mamma e figlia) uccise a Mussomeli da Michele Noto, 27 anni, l'ex fidanzato di Rosalia, anche lui morto suicida dopo aver compiuto la strage.Il giovane Gabriele racconta agli inquirenti le terribili immagini: è stato lui a trovare i tre corpi senza vita nella camera da letto, al secondo piano della palazzina di via Santa Maria Annunziata, a Mussomeli. Per il ragazzo, Michele Noto ha agito secondo un piano definito da tempo: si dice certo della volontà omicida del 27enne.

Secondo il ragazzo, Noto ha voluto punire sia Rosalia, con la quale aveva avuto una relazione mai resa pubblica, sia entrambi i figli, Monica e Gabriele, che osteggiavano quel rapporto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 27enne attorno alla mezzanotte si è presentato sotto casa delle vittime. Qui avrebbe chiesto di entrare per un chiarimento. Rosalia lo fa salire e al culmine di una discussione, l'uomo estrae la pistola e spara.

