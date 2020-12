Attualita 185

Dopo otto anni ritorna l'ufficio stampa della Regione siciliana: è composto da sei giornalisti

Fanno parte dell'ufficio stampa Gianluca Caltanissetta, Fabio De Pasquale, Gianluca Reale, Luca Salerno, Alessandra Turrisi e Carmen Vella

Redazione

01 Dicembre 2020 15:34

Torna l’Ufficio stampa della Regione Siciliana. Sarà composto, al momento, da sei giornalisti che hanno superato il concorso bandito nell’aprile del 2019. Stamattina, i professionisti Gianluca Caltanissetta, Fabio De Pasquale, Gianluca Reale, Luca Salerno, Alessandra Turrisi e Carmen Vella hanno preso servizio a Palazzo Orleans, a Palermo. All’insediamento ha voluto presenziare il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha espresso ai neo assunti l’apprezzamento e l'augurio di buon lavoro."A otto anni dalla sua abolizione, da parte del precedente governo - evidenzia Musumeci - abbiamo ripristinato un Ufficio affidato a professionisti, come nelle altre Regioni italiane. Nel contempo, procederemo a un nuova selezione, visto che sei dei dodici posti messi a concorso, in questa tornata, non sono stati coperti per le valutazioni operate dalla commissione esaminatrice".





