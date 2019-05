Salute 267

Dopo nove anni parte a Caltanissetta un progetto sull'autismo: le attività inizieranno il 10 giugno

Pignataro: "L'unico vero rammarico è legato ai tempi eccessivamente lunghi della burocrazia che non corrispondono ai tempi delle persone con autismo e delle loro famiglie"

Redazione

31 Maggio 2019 19:05

Dopo nove anni parte il progetto triennale riguardante l'inserimento in Centri dedicati di persone rientranti nello spettro autistico, proposto in origine dall'associazione Ispedd nel lontano 2010 all'amministrazione comunale e finanziato con i fondi della legge 328 del 2000.Il progetto, rimodulato rispetto alla sua versione iniziale, rientra nel piano di zona 2017/2019 e riguarda gli utenti del distretto socio-sanitario n°8 di Caltanissetta.

La finalità dell'attività progettuale è quella di fornire servizi vaucherizzati a ragazzi e ragazze e giovani adulti e adulte autistiche, favorendone l'inserimento all'interno dei Centri accreditati al Rud (registro distrettuale unico).

Le domande presentate dalle famiglie, entro lo scorso 15 aprile, sono state poste al vaglio di un apposito team di esperti, che ha stilato un graduatoria degli aventi diritto i quali inizieranno a frequentare il Centro prescelto dalle stesse famiglie, a partire dal prossimo 10 giugno.

“Esprimiamo soddisfazione – afferma Maria Grazia Pignataro, presidente dell'Ispedd – per l'importante traguardo da noi raggiunto come associazione di genitori. In questi lunghi anni abbiamo lavorato in sintonia con l'assessorato alle politiche sociali del Comune affinché il percorso progettuale arrivasse a compimento nella maniera più funzionale possibile alle esigenze e ai bisogni dei nostri ragazzi e ragazze. L'unico vero rammarico è legato ai tempi eccessivamente lunghi della burocrazia che non corrispondono in alcun modo ai tempi delle persone con autismo e delle loro famiglie”.



