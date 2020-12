Politica 211

Dopo l'approvazione del bilancio al via a San Cataldo i lavori pubblici: ecco quali sono

A tale scopo è stato istituito un apposito "Nucleo Operativo" coordinato dai sovraordinati tecnici Ing. Pietro Varacalli e Ing. Salvatore Bonsignore

25 Dicembre 2020 09:42

Approvato dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali) del Ministero dell'Interno il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di San Cataldo (vedi comunicato stampa del 18.12.2020), si apre per il Comune di San Cataldo la strada della fuoriuscita dal dissesto finanziario. Ciò significa che, pur dovendo far fronte agli ingenti debiti che hanno condotto l’Ente allo squilibrio (pari a circa 17 milioni di euro), si possono avviare i Lavori Pubblici da tempo programmati dalla Commissione Straordinaria; a tale scopo è stato istituito un apposito “Nucleo Operativo” coordinato dai sovraordinati tecnici Ing. Pietro Varacalli e Ing. Salvatore Bonsignore. La prima tranche di interventi prevede (gli importi sono arrotondati): 1) Scuola San Giuseppe 2° Circolo Didattico (manutenzione straordinaria per 50 mila euro); 2) Centrali termiche delle scuole “L. Capuana”, “Cattaneo”, “Cristo Re”, “San Filippo Neri” e di altri plessi scolastici (172 mila euro); 3) Manutenzione straordinaria Scuola Cattaneo (56 mila euro); 4) Impianto elettrico Scuola Cristo Re (100 mila euro); 5) Parco giochi Scuola “L. Capuana” (54 mila euro); 6) Progetto antincendio Scuola San Giuseppe (56 mila euro); 7) Manutenzione stradale (100 mila euro). In una seconda tranche, in corso di programmazione, si prevederanno ulteriori importanti interventi: 1) Ulteriori manutenzioni stradali (importo da determinare); 2) Arredo urbano (40 mila euro); 3) Villa comunale ed altro verde pubblico (40 mila euro); 4) Efficientamento energetico dei seguenti plessi comunali: Palazzo Municipale, Scuola “San Filippo Neri”, Scuola “L. Capuana”, e Scuola “Belvedere” (400 mila euro); E’ importante evidenziare che tutte le spese per i lavori sopraelencati non gravano sulle ordinarie voci del Bilancio Comunale (su cui ancora fino al 2023 peserà il graduale pagamento dei debiti del dissesto). Le risorse necessarie per i lavori in elenco, infatti, sono stanziamenti straordinari ottenuti dalla gestione Commissariale.

