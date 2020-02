Attualita 368

Dopo il caldo record le temperature crolleranno. In arrivo freddo, neve e temporali: allerta gialla in Sicilia

Venti di burrasca, freddo e neve anche a quote collinari al Centro-Sud secondo le previsioni della Protezione civile

Redazione

04 Febbraio 2020 18:51

Caldo record che lascia il posto al freddo di origine artica. Dopo le temperature record di ieri e di oggi (27 C° a Torino e Cuneo, 26 C° in Sardegna), le cose stanno per cambiare radicalmente. Nel corso della giornata di domani infatti impetuose correnti fredde si abbatteranno l’Italia.Secondo le previsioni del sito www.ilmeteo.it, emporali e locali grandinate dalla Romagna scenderanno verso Marche, Abruzzo e Molise e in serata/nottata anche al Sud. La neve comincerà a scendere sopra i 1500 metri, ma con quote in rapida diminuzione entro sera e fin sopra i 500 metri al Centro, 900 metri al Sud. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e i venti puliranno il cielo che diverrà terso e limpido come non mai.

Domani l’attacco polare sarà in piena azione, venti molto forti di Tramontana provocheranno intense mareggiate su gran parte delle coste, ma soprattutto su quelle del versante adriatico e del basso Tirreno (Isole Eolie, Sicilia, Calabria). Temporali e rovesci nevosi sopra i 3-600 metri interesseranno Abruzzo, Molise, Puglia, l’Irpinia, gli Appennini meridionali e la Sicilia Nordorientale. Temperature che crolleranno, rispetto ai giorni precedenti, anche di 15 C. Nella giornata di giovedì tornerà l’alta pressione a rimettere pace sul fronte meteo: ultime precipitazioni sul Nordest della Sicilia, ancora vento forte di Tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio, ma il sole sarà prevalente su tutte le regioni.

Venti di burrasca, freddo e neve anche a quote collinari al Centro-Sud secondo le previsioni della Protezione civile la quale rileva che il sistema perturbato di origine nord-atlantica, che sta determinando sull'Italia una sensibile intensificazione della ventilazione, sarà responsabile anche di nevicate a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali.

L'avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio, venti forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Valle d’Aosta e Liguria. Previste, inoltre, dalle prime ore di domani, 5 febbraio, precipitazioni nevose, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania - al di sopra dei 500-700 metri - e su Calabria e Sicilia - al di sopra dei 700-900 metri - con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati, specie alle quote più alte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, 5 febbraio, allerta gialla su alcuni settori di Molise e Sicilia.



