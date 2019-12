Attualita 175

Dopo il caldo Natale in Sicilia arriva il freddo. Ma a Capodanno torna il bel tempo

Al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, nel fine settimana, è atteso un brusco calo delle temperature, accompagnato da piogge sparse e nevicate fino a quote molto basse

Redazione

27 Dicembre 2019 09:15

Dopo il Natale con temperature generalmente superiori alla norma e con l’allarme della Coldiretti per gli alberi già fioriti al Sud e gli ortaggi maturati improvvisamente, dovrebbe arrivare il freddo.Secondo Meteo.it, da sabato è previsto l’arrivo di venti freddi e intensi che darà il via a un brusco calo delle temperature e il freddo dovrebbe aiutare anche la stagione sciistica, che vede tanta neve sulle Alpi ma con un manto di tipo 'primaverile' che già a metà giornata si presenta farinoso. Mentre sugli Appennini la neve è scarsissima se non praticamente inesistente.

Tra sabato e domenica Meteo.it prevede, dunque, intensi e freddi venti da nord-est che investiranno il nostro Paese: al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, nel fine settimana, è quindi atteso un brusco calo delle temperature, accompagnato da piogge sparse e nevicate fino a quote molto basse.

Ma la fase di tempo perturbato e freddo non durerà molto: la prossima settimana una robusta area di alta pressione si allungherà su Europa Occidentale e Mediterraneo Centrale, su cui trascinerà una massa d’aria insolitamente calda.

Gli ultimi giorni dell’anno e l’inizio del 2020 saranno quindi caratterizzati da tempo nel complesso stabile e da temperature eccezionalmente miti al Centro-Nord, in particolare in montagna: si registreranno valori anche di 10-12 gradi sopra la norma sulle Alpi occidentali. (Gds.it)



