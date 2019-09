Salute 517

Dopo 60 anni la Raffineria di Gela diventa green, l'inaugurazione il 25 settembre

Il sito industriale di Gela cambia volto. Eni ha investito 322 milioni di euro, secondo quanto previsto da un protocollo siglato nel 2014

Redazione

15 Settembre 2019 09:29

Dopo 60 anni Gela si apre a un futuro green. L'industria petrolifera abbandona infatti la tradizionale raffinazione del greggio e si avvia a produrre bio carburanti attraverso la cosiddetta Green Refinery. Eni infatti ha sviluppato una tecnologia per convertire la produzione tradizionale di combustibili fossili in combustibili più puliti di alta qualità.La raffineria di Gela, dopo quella di Venezia, verrà inaugurata il 25 settembre e diventa esempio di economia circolare imboccando un percorso green. Per il progetto Eni ha investito 275 milioni, a cui vanno ad aggiungersi altri 47 milioni per attività propedeutiche, per un totale di 322 milioni.



Dopo 60 anni Gela si apre a un futuro green. L'industria petrolifera abbandona infatti la tradizionale raffinazione del greggio e si avvia a produrre bio carburanti attraverso la cosiddetta Green Refinery. Eni infatti ha sviluppato una tecnologia per convertire la produzione tradizionale di combustibili fossili in combustibili più puliti di alta qualità.La raffineria di Gela, dopo quella di Venezia, verrà inaugurata il 25 settembre e diventa esempio di economia circolare imboccando un percorso green. Per il progetto Eni ha investito 275 milioni, a cui vanno ad aggiungersi altri 47 milioni per attività propedeutiche, per un totale di 322 milioni.



News Successiva Gela, riprende la distribuzione idrica: domani acqua a Caposoprano e Fondo iozza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews