Eventi 78

Donnavventura sbarca in Sicilia: dalle Eolie a Taormina per far conosce i "tesori" dell'isola

Le ragazze del noto programma di Rete4, sono sbarcate nell'isola per far conoscere i luoghi più belli e attraenti

Redazione

08 Giugno 2019 18:05

Girano il mondo, facendo conoscere gli angoli più belli e turisticamente più attraenti. Le ragazze di Donnavventura (versione Summer Beach), programma di Rete4, sbarca in Sicilia con una puntata che andrà in onda domenica 9 giugno alle 13,50. Dalle Eolie a Palermo, passando per Taormina, le quattro ragazze protagoniste di questa edizione, si immergeranno nelle bellezze dell'Isola, facendole scoprire anche a chi le seguirà.

Girano il mondo, facendo conoscere gli angoli più belli e turisticamente più attraenti. Le ragazze di Donnavventura (versione Summer Beach), programma di Rete4, sbarca in Sicilia con una puntata che andrà in onda domenica 9 giugno alle 13,50. Dalle Eolie a Palermo, passando per Taormina, le quattro ragazze protagoniste di questa edizione, si immergeranno nelle bellezze dell'Isola, facendole scoprire anche a chi le seguirà.

News Successiva Torte, bignè, crostate e frollini: a Caltanissetta due giorni dedicati all'arte pasticcera

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews