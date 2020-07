Cronaca 71

Donna uccisa da una tigre allo zoo di Zurigo: era una dipendente di 55 anni

Un comunicato precisa che è stata istituita un'unità di supporto per i visitatori e gli impiegati dello zoo che hanno assistito al violento incidente

05 Luglio 2020 09:01

Una dipendente è stata uccisa da una tigre nello zoo di Zurigo. La vittima, una donna di 55 anni addetta alla cura degli animali, è stata attaccata e ferita mortalmente da una tigre di Siberia nel recinto del felino, riferisce l'agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. Sul tragico incidente è stata aperta un'inchiesta.L'episodio è avvenuto ieri verso l'ora di pranzo. Dopo l'allerta, due squadre sono intervenute per attirare la tigre fuori dal recinto e prestare soccorso alla vittima dell'attacco, ma la donna è morta sul posto.

La tigre non aveva dato in precedenza particolari segni di aggressività. Un comunicato precisa che è stata istituita un'unità di supporto per i visitatori e gli impiegati dello zoo che hanno assistito al violento incidente. (ANSA)



