Donna uccisa a Bagheria, il racconto choc: "Uno la strangolava e l'altro riprendeva la scena"

La nipote della vittima è stata interrogata due volte, alla presenza del suo legale

Redazione

28 Aprile 2020 12:40

Confessione choc di Maria Francesca Castronovo, per l'omicidio della zia Angela Maria Corona. Uno dei due due africani assoldato dalla donna per uccidere la congiunta ha strangolato Angela Maria Corona mentre l'altro ha ripreso tutto con un cellulare.L’arrestata, così come riporta Leopoldo Gargano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stata interrogata due volte, alla presenza del suo legale, ed ha ricostruito "un difficilissimo rapporto con la zia - scrive il gip -, che a suo dire l’aveva subissata di angherie da anni". Una volta, ad esempio, l’aveva bruciata con il ferro da stiro, un'altra volta l'aveva colpita al fianco.

