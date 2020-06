Salute 853

Donna ricoverata in gravi condizioni per il Covid si risveglia dal coma: "Fatemi vedere la mia bimba"

La donna, appena sveglia, ha chiesto della piccola e i medici l'hanno rassicurata, spiegandole di averla portata nel Messinese per darle tutte le cure del caso

19 Giugno 2020 11:11

Si è risvegliata dal coma la donna bengalese giunta incinta a Palermo da Londra e ricoverata all'ospedale Cervello a causa del Coronavirus. Lo scorso 11 giugno è stata sottoposta ad un cesareo d'urgenza per far nascere la figlia che però, a causa di un problema congenito al cuore, è stata trasferita al Bambin Gesù di Taormina.La donna, appena sveglia, ha chiesto della piccola e i medici l'hanno rassicurata, spiegandole di averla portata nel Messinese per darle tutte le cure del caso. Alla neonata è stata riscontrata una cardiopatia congenita non dipesa dalla nascita prematura né dalla malattia della madre. La donna è ancora in terapia intensiva, ma tra pochissimo i medici la trasferiranno in un centro di riabilitazione respiratoria.



