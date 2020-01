Cronaca 1170

Donna massacrata di botte, fermato il marito. Ancora un femminicidio in Sicilia

La vittima, una 54enne, è stata trovata con il corpo pieno di lividi e tumefazioni. Il marito di 53 anni fermato falla polizia

Redazione

30 Gennaio 2020 10:40

Nuovo femminicidio in Sicilia. Una donna di 54 anni, R.G. le sue iniziali, è stata uccisa Mazara del Vallo, la scorsa notte, nell’abitazione in cui viveva con il marito in via Calipso. Sarebbe stata massacrata di botte secondo un primo riscontro dei sanitari del 118 intervenuti sul luogo. Il corpo della vittima, infatti, riportava lividi e tumefazioni su tutto il corpo.Il marito, V.M.F. di 53 anni, è stato immediatamente condotto in commissariato e la procura di Marsala ha disposto il fermo che adesso dovrà essere convalidato dal gip.



