Donna di Caltanissetta rimane ferita a Piano Battaglia: soccorsa dalla Protezione Civile

La donna, mentre si trovava nella località montana, è stata travolta da un altro gitante. Per lei una lieve ferita alla testa

13 Gennaio 2020 12:39

Lieve ferita alla testa, per una donna di 36 anni di Caltanissetta travolta da un altro gitante mentre era a Piano Battaglia. La donna è stata soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino Siciliano, presenti nella località montana in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo che mette anche a disposizione i mezzi per spostarsi sulla neve, e il personale della guardia medica dell'Asp, per garantire l'assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana invernali.

