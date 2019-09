Cronaca 954

Donna di 90 anni violentata da due minorenni, volevano rapinarla e poi hanno abusato di lei

L'anziana, ridotta in gravi condizioni, è stata poi salvata dalla polizia. Adesso si trova ricoverata in ospedale

Redazione

17 Settembre 2019 15:02

Erano partiti per compiere una rapina e alla fine hanno anche abusato di una donna di 90 anni che aveva tentato di resistere all'aggressione di due minorenni. Ridotta in gravi condizioni, la donna è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e ora è in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple. I due ragazzi, uno di 17 anni e l'altro di 14, sono stati individuati e condotti in un centro di prima accoglienza presso il Tribunale per i minorenni di Messina.

