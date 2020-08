Cronaca 1166

Donna di 55 anni aggredita e palpeggiata in pieno giorno a Enna: indaga la polizia

Terrorizzata, la donna è riuscita per tre volte a urlare divincolandosi dalla stretta, finché il giovane è scappato

Redazione

18 Agosto 2020 10:51

Momenti drammatici per una donna ennese di 55 anni, vittima di un'aggressione a sfondo sessuale in pieno giorno a Enna bassa. A compiere il gesto si presume sia stato un ragazzo di nazionalità italiana tra i 25 e i 30 anni. L'aggressore indossava la mascherina chirurgica quando ha seguito la donna fino all'androne di una palazzina e l'ha assalita.La vittima è stata sorpresa alle spalle mentre saliva le scale, l'uomo le ha tappato la bocca con le mani intimandole il silenzio, tentando di abusare di lei e palpeggiandola. Terrorizzata, la donna è riuscita per tre volte a urlare divincolandosi dalla stretta, finchè il giovane è scappato correndo fuori dal palazzo.

Ancora sotto choc, la donna ha chiesto l’intervento della polizia e sul posto poco dopo è arrivata la squadra mobile. La violenza è stata denunciata. I residenti della palazzina e i vicini hanno dichiarato di avere udito le urla e di averle scambiate per schiamazzi dei ragazzi del quartiere. Nessuno poteva immaginare che si stesse consumando una violenza in pieno giorno. (Gds.it)



