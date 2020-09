Cronaca 1319

Donna di 40 anni muore in casa a Palermo: era positiva al coronavirus

L’Asp di Palermo sta effettuando gli interventi di contenimento e sta mettendo in isolamento quanti hanno avuto contatti con la donna

06 Settembre 2020

Tragedia a Palermo: una donna di 40 anni è morta in casa ieri pomeriggio, nella zona dell’ospedale Policlinico. A chiamare i sanitari del 118 è stato un conoscente. Sono intervenuti i sanitari che hanno accertato la morte della donna. Sul posto sono giunti anche la polizia e il medico legale.La donna aveva la febbre da una settimana, ma quando sono arrivati i medici era già in arresto cardiaco.

La donna è poi risultata positiva al Coronavirus. L’Asp di Palermo sta effettuando gli interventi di contenimento e sta mettendo in isolamento quanti hanno avuto contatti con la donna.







