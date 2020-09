Cronaca 461

Donna deceduta a Palermo positiva al Covid-19: allarme per gli anziani che ha accudito

Da qualche giorno aveva la febbre e il tampone effettuato dopo il decesso ha confermato che aveva contratto il Covid-19

Redazione

07 Settembre 2020 09:34

Allarme nella zona del Policlinico a Palermo dopo il decesso di una badante straniera di 40 anni risultata positiva al coronavirus.La donna è morta in casa a Palermo sabato pomeriggio per un arresto cardiaco ma da qualche giorno aveva la febbre e il tampone effettuato dopo il decesso ha confermato che aveva contratto il Covid-19. L'allarme è legato soprattutto alla sua professione, ha infatti accudito anziani e persone in stato di fragilità.

Partito il piano di contenimento, come spiega Fabio Geraci in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, l’Asp ha messo in isolamento chi ha avuto contatti con la donna.



