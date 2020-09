Cronaca 5195

Donna arriva in gravi condizioni all'ospedale di Mussomeli: trovata positiva alla Legionella

La paziente, visto il quadro critico, è stata intubata e trasferita in elisoccorso al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Castelvetrano

Rita Cinardi

09 Settembre 2020 12:24

Un caso di legionella è stato registrato a Mussomeli dove domenica mattina una donna, M.C di 62 anni, è arrivata in ospedale con febbre e gravi sintomi respiratori. La donna è stata sottoposta a test rapido del tampone, effettuato al Sant'Elia di Caltanissetta, che ha dato esito positivo per la legionella. La paziente, visto il quadro critico, è stata intubata e trasferita in elisoccorso al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Castelvetrano. "La legionella è un microrganismo - spiega il primario di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia Giovanni Mazzola - che si trova soprattutto nel terreno in acque dolci. Attraverso queste ultime può penetrare in serbatoi o cisterne e contaminare i pazienti, o attraverso l'acqua ingerita o nebulizzata dai rubinetti. Una delle cause è legata agli impianti di climatizzazione e sono i più pericolosi perché possono infettare più persone allo stesso tempo. Soggetti a rischio di avere forme più gravi sono persone anziane, diabetici, broncopatici cronici e forti fumatori o pazienti immunocompromessi. Da persona a persona la malattia non si trasmette. Per quanto riguarda il trattamento si somministra una terapia antibiotica che il più delle volte guarisce i pazienti in maniera completa. La legionella può dare una forma di polmonite interstiziale bilaterale in maniera simile al Covid-19. E' consigliabile dunque eseguire la ricerca del coronavirus nel liquido di lavaggio bronchiale.

